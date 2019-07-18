Кран Аквафор с керамической парой (877008)
Описание
- Страна Россия
- Высота, см 30
- Ширина, см 12.1
- Глубина, см 12.5
- Вращение излива поворотный
- Встраиваемая система нет
- Гарантия 1 год
- Девиатор нет
- Защита от обратного потока нет
- Материал латунь
- Механизм керамическая кран-букса
- Монтаж на мойку, на столешницу
- Назначение для фильтра
- Область применения бытовая
- Ограничение темпера туры нет
- Оснащение крепления
- Отверстия для монтажа 1 отверстие
- Поверхность глянцевая
- Расположение рычага сбоку
- Стандарт подводки 1/2"
- Стилистика дизайна современный стиль
- Тип кран
- Управление рычажное
- Форма округлая
- Форма излива традиционная
- Цвет хром
Документы
Характеристики
|
Производитель
|Аквафор
|
Страна производства
|Китай
|
Страна бренда
|Россия
|
Гарантия
|12
|
Вода
|Холодная
|
?
Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 ЗАКОНА РФ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
Срок службы, месяц
|18
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